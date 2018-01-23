Сотрудников новосибирского МЧС отправили спасать регион от массовых пожаров

По решению начальника Главка МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова в срочном порядке командированы специалисты для оказания помощи районным муниципалитетам в борьбе с пожарами, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства 23 января.

«В январе обстановка с пожарами в Новосибирской области накалилась до предела: с начала года произошло уже более 200 пожаров, что на 25 % больше, чем в 2017 году, количество жертв на пожарах достигло 41 человека. Сильные морозы усугубляют ситуацию: в последние дни произошло четырёхкратное увеличение числа пожаров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Специалисты отмечают, что главной причиной возгорания стала усиленная нагрузка на нагревательные приборы и тотальное несоблюдение правил пожарной безопасности. Большинство пожаров возникло в частных и муниципальных домах из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования, а также неосторожного обращения с огнём.

Спасатели в срочном порядке отправились в Искитимский, Карасукский, Колыванский, Куйбышевский, Мошковский и Новосибирский районы, где проведут внеплановые районные заседания комиссий по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Несмотря на морозы, в Новосибирской области активно проводятся противопожарные рейды и подворовые обходы.

Напомним, в январе число пожаров выросло в четыре раза из-за морозов в Новосибирской области.