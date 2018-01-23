 

Три «чистых» спортсмена могут не попасть на Олимпиаду в Корее

 23 января, 16:34
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Три «чистых» спортсмена могут не попасть на Олимпиаду в Корее
фото с сайта life.ru

Международный олимпийский комитет не включил в списки участников шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова; ни один из этих спортсменов не был замешан в допинговых скандалах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «РИА Новости» 23 января.

Отсутствие в списках участников Олимпиады перспективных спортсменов удивило не только их самих, но и Олимпийский комитет России. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, причины исключения спортсменам должен разъяснить МОК.

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются „чистыми“ спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — передаёт слова Позднякова агентство «РИА Новости».

До выяснения причин решения МОК спортсмены продолжат готовиться к Олимпийским играм.

Напомним, в декабре 2017 года спортсмены-сноубордисты из Новосибирска объявили о готовности выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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