фото из официальной группы сборной россии по хоккею в соцсети «вконтакте»

Международный олимпийский комитет продолжает урезать список потенциальных участников Олимпийских игр; стало известно о том, что в Пхёнчхан могут не поехать несколько ведущих хоккеистов сборной, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января из сообщения на сайте Олимпийского комитета России.

Олимпийский комитет России и Федерация хоккея России пытаются выяснить причины, по которым спортсменов не оказалось в списке потенциальных участников Игр, и ведут активную работу по внесению исключённых членов сборной в этот перечень.

Приглашения на Олимпийские игры в Корее не получили защитники Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», — цитирует пресс-служба ОРК первого вице-президента Станислава Позднякова.

22 января Федерация открыла для СМИ аккредитацию на выставочные матчи сборной перед стартом Олимпиады. На сайте ФХР анонсированы два матча сборной: 30 января со сборной Белоруссии и 4 февраля с ХК «Спартак».

Напомним, сегодня Олимпийский комитет России объявил о том, что имена трёх «чистых» спортсменов также исключены из списка участников зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.