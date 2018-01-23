Выброшенная ёлка повисла в воздухе в Новосибирске

Жители одного из домов в Кировском районе города выбросили новогоднюю ёлку с балкона, она зацепилась за ветки деревьев и будто повисла в воздухе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент» в сети «ВКонтакте» 23 января.

Очевидно надоевшую с окончанием праздников ёлку жильцы дома просто выбросили с балкона, но она не долетела до земли, повиснув на дереве.

Снимать с дерева её тоже не стали, и новогодняя красавица стала видом из окна для соседей.

«Обычно ёлку украшают. А тут дерево ёлкой украсили», — иронизируют подписчики сообщества в комментариях.

Напомним, в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала сосну с елью и украсила ее на Новый год.