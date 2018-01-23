 

Выброшенная ёлка повисла в воздухе в Новосибирске

 23 января, 09:37
подходящие темы
Выброшенная ёлка повисла в воздухе в Новосибирске
фото из группы «инцидент» в соцсети «вконтакте»

Жители одного из домов в Кировском районе города выбросили новогоднюю ёлку с балкона, она зацепилась за ветки деревьев и будто повисла в воздухе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент» в сети «ВКонтакте» 23 января.

Очевидно надоевшую с окончанием праздников ёлку жильцы дома просто выбросили с балкона, но она не долетела до земли, повиснув на дереве.

Снимать с дерева её тоже не стали, и новогодняя красавица стала видом из окна для соседей.

«Обычно ёлку украшают. А тут дерево ёлкой украсили», — иронизируют подписчики сообщества в комментариях.

Напомним, в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала сосну с елью и украсила ее на Новый год.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 января, 09:00 • статья

Празднуй Суперстарый!

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают старый Новый год — по юлианскому календарю. Но этот праздник отмечают не только в России и не только так, как в России.
 29.12.2017, 13:43 • статья

Итальяни верим!

Лёгкие способы приготовить три вкусных блюда с сырами для праздничного стола, взгляд итальянца на пасту и сыры и секреты шеф-повара.
 29.12.2017, 12:08 • статья

Годного года!

Наши партнёры рассказывают, каким будет 2018 год, и желают, каким он должен стать для всех.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 12 января, 14:31 • новость

Мэр Новосибирска назвал точное место строительства ледового дворца спорта

Новосибирский мэр Анатолий Локоть заявил, что окончательно выбрана площадка для нового ледового дворца спорта — строить его решили на Горском жилмассиве.
присоединяйтесь!
    