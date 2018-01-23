 

Заглохший автобус толкали пассажиры в Новосибирске

 23 января, 18:33
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Заглохший автобус толкали пассажиры в Новосибирске
фото с сайта youtube.com

Многие автомобили в городах не выдерживают морозов; пассажиры рейсового автобуса не растерялись, когда у него отказал двигатель, и подтолкнули его, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января из сообщения в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Пассажиры пришли на помощь друг другу и водителю автобуса на перекрёстке улиц Кирова и Добролюбова в Новосибирске. От мороза двигатель ПАЗа заглох, и мужчины, находящиеся в салоне, объединились, чтобы помочь его завести. Происходящее снял на видео подписчик группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице минус тридцать! Люди в Сибири толкают автобус», — прокомментировал автор видео за кадром.

Администраторы сообщества понадеялись, что поездка завершилась для всех благополучно.

Напомним, в декабре 2017 года прокуратура Новосибирска проверяла мэрию из-за протестов водителей.

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