 

Заменить лифты в 56 домах пообещали чиновники жителям Новосибирска

 23 января, 11:57
были упомянуты
подходящие темы
Заменить лифты в 56 домах пообещали чиновники жителям Новосибирска
фото с сайта volgalift.narod.ru

Замена лифтов в многоквартирниках Новосибирской области по региональной программе капитального ремонта в 2018 году идёт опережающими темпами, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января по итогам аппаратного совещания в региональном правительстве.

По словам врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима, региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области — Фондом модернизации ЖКХ региона из 24 многоквартирных домов в Новосибирске, в которых запланирована в 2018 году замена лифтов, в 16 работы уже проведены. Работы ведутся с 2017 года.

Ещё по восьми домам, в которых в текущем году запланирована замена лифтов, ведётся подготовительная работа: составляются технические задания, готовится документация для объявления аукциона по отбору организации на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта.

«Всего по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта в 2018 году предусмотрена замена лифтов в 56 многоквартирных домах в Новосибирской области. Из них 24 многоквартирных дома формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, остальные 32 дома накапливают средства на специальных счетах», — заявил Евгений Ким на аппаратном совещании в региональном правительстве.

Напомним, в июле 2017 года жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не скотный двор

 27.12.2017, 13:14 • колонка
Мирослав Штука
директор по ландшафту
 27.12.2017, 10:31 • статья

Дуля вместо доли

Какие проблемы есть у застройщиков, что меняют поправки в 214-м законе и как можно уйти от долевого строительства.
 29.11.2017, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 12 января, 14:31 • новость

Мэр Новосибирска назвал точное место строительства ледового дворца спорта

Новосибирский мэр Анатолий Локоть заявил, что окончательно выбрана площадка для нового ледового дворца спорта — строить его решили на Горском жилмассиве.
присоединяйтесь!
    