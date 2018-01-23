Заменить лифты в 56 домах пообещали чиновники жителям Новосибирска

Замена лифтов в многоквартирниках Новосибирской области по региональной программе капитального ремонта в 2018 году идёт опережающими темпами, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января по итогам аппаратного совещания в региональном правительстве.

По словам врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима, региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области — Фондом модернизации ЖКХ региона из 24 многоквартирных домов в Новосибирске, в которых запланирована в 2018 году замена лифтов, в 16 работы уже проведены. Работы ведутся с 2017 года.

Ещё по восьми домам, в которых в текущем году запланирована замена лифтов, ведётся подготовительная работа: составляются технические задания, готовится документация для объявления аукциона по отбору организации на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта.

«Всего по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта в 2018 году предусмотрена замена лифтов в 56 многоквартирных домах в Новосибирской области. Из них 24 многоквартирных дома формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, остальные 32 дома накапливают средства на специальных счетах», — заявил Евгений Ким на аппаратном совещании в региональном правительстве.

Напомним, в июле 2017 года жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла.