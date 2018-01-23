С 15 по 21 января жители региона чаще всего искали в интернете при какой температуре можно не ходить на работу, где набирать воду в Крещение и как отогреть машину, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января из рейтинга запросов Яндекса.

В морозную неделю пользователей Яндекса в Новосибирской области интересовала информация о смерти известного КВН-щика Владимира Дуды, температурный порог автозапуска двигателя, подробности Чемпионата Европы по фигурному катанию, в частности выступление и победа спортсменки Алины Загитовой.

Не так активно жители региона запрашивали в поисковике Яндекса «Фильм „Движение вверх“ в хорошем качестве смотреть онлайн» и «бои UFC220». Последнюю строчку рейтинга заняли запросы о смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

Напомним, в июле 2017 года в Новосибирске запустили виртуальную АТС Яндекс.Телефония.