 

16 достопримечательностей Байкала официально стали недвижимостью

 24 января, 15:54
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16 достопримечательностей Байкала официально стали недвижимостью
мыс бурхан, фото Антона Андреева

Минприроды Иркутской области определило границы 16 популярных у туристов достопримечательностей для защиты от застройки, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения правительства Иркутской области.

16 памятников природы появились в Иркутской области, в основном — вокруг озера Байкал. Министерство природных ресурсов и экологии региона внесла памятники в единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Самые популярные туристические достопримечательности Байкала вошли в список. Это исток реки Ангары и Шаман-камень возле посёлка Листвянка; мыс Бурхан на острове Ольхон; остров Бакланий камень рядом с бухтой Песчаной.

«Это позволит лучше охранять памятники природы и не допускать нарушений, в том числе — со стороны местных властей», — уверен министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

Памятники на маршрутах, популярных у туристов, вошли в список. Это Белая выемка, озеро Сердце, водопады реки Подкомарной, обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан»; родники горы Весёлой и Карстовый родник под Иркутском.

В списке есть памятники на отдалённых территориях: «Родники ключи», источник реки Окунайки, Умбельский источник в Казачинско-Ленском районе, «Иркутский ландыш» в Зиминском районе.

Новые памятники природы появились и в крупных городах — «Калина на реке Тойсук» в Ангарске и Кайский бор в Иркутске.

В Иркутской области всего 80 памятников природы, с 2014 года минприроды региона ведёт их инвентаризацию, уточняя границы и фактическое состояние. В 2018 году планируется внести в реестр ещё 30 памятников.

Напомним, что в декабре 2017 года прокуратура выяснила, что Байкал лишь на 24 % защищён от мусора и отходов.

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