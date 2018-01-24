Эпидемия гриппа и простуды пришлась на неделю морозов в Новосибирской области

Неделя сильных морозов до −45°С совпала в Новосибирской области с превышением порога заболеваемости ОРВИ на 16,3 %. Заболели каждые 66 человек на 10 тысяч населения, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Роспотребнадзора в регионе.

С 15 по 22 января 2018 года более 18 тысяч человек обратились к врачу из-за простуды и гриппа.

«Показатель составил около 66 человек на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 16,3 %», — сообщил Роспотребнадзор.

Заболели более четырёх тысяч малышей до двух лет — и это только зарегистрированные обращения к врачам. Дети от трёх до шести лет болели чуть реже — показатель составил 327 пациентов на 10 тысяч населения. Меньше всего заболевших среди детей от семи до 14 лет, всего 3 331 больной ребёнок.

Более шести тысяч подростков старше 15 лет заболели ОРВИ. По статистике, это 26 больных на 10 тысяч.

«Лаборатории обнаружили 15 вирусов парагриппа и два аденовируса, а также пять видов вируса гриппа», — подчеркнул Роспотребнадзор.

Прошедшая с 15 по 22 января неделя запомнилась аномальными морозами и рекордными снегопадами в Новосибирской области. Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, температуры колебались от −17... −22 °С ночью и −12... −17 °С днём до −20 °С днём и −40 °С ночью.

Всего в Новосибирской области было привито более 1,2 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения всего региона.

Роспотребнадзор рекомендовал заболевшим оставаться дома в постели минимум неделю, выполнять рекомендации врача, пить больше воды и часто мыть руки с мылом.

Напомним, что 22 января синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске.