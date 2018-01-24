Дмитрий Быков расскажет жителям Новосибирска о советском экзистенциальном кино

В новосибирском кинотеатре «Победа» выступит с лекцией известный писатель и журналист Дмитрий Быков — он расскажет о проблемах сущности бытия в советском кинематографе, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте кинотеатра «Победа».

3 февраля в Большом зале кинотеатра «Победа» популярный публицист, литературный критик и писатель Дмитрий Быков расскажет об экзистенциализме в отечественном кино XX века.

Тема разговора звучит как «Советское экзистенциальное кино. Экзистенциальная драма 70-х годов XX века». Мероприятие состоится в формате лекции и дискуссии.

«Художникам было позволено больше, в 70-х цензура слабела. Они начинали рассказывать правду о внутренней эволюции советского человека», — подчеркнул Дмитрий Быков.

Главными новаторами поколения выступали писатели Трифонов и Аксёнов, режиссёры драматических театров Фрост и Любимов. В кино о советском экзистенциализме высказывались Илья Авербах, Юлий Райзман, Глеб Панфилов, считает публицист.

«О фильме „Прошу слова“ Панфилова, о „Чужих письмах“ Авербаха, о „Времени желаний“ и „Странной женщине“ Райзмана и „Сладкой женщине“ Фетина. Это было кино о сильных женщинах и слабых мужчинах, о ветеранах Великой отечественной войны. И об интеллигентской рефлексии Эльдара Рязанова я расскажу», — рассказал Дмитрий Быков.

«Мы живём в более плоском мире и нужно говорить о советском кино, в надежде до него дорасти», — уверен писатель Быков.

Встреча пройдёт в рамках нового проекта центра культуры и отдыха «Победа» — образовательного лектория «Кино+».

«Этот проект является постоянной площадкой для увлекательных бесед о вдохновении, идеях, людях, трендах и контекстах, в которых существует кино», — рассказали в кинотеатре.

Поэтический вечер с Дмитрием Быковым начнётся в новом ресторанном пространстве на третьем этаже, сразу после лекции Центра культуры и отдыха «Победа». Это событие откроет гостям новое пространство «Победы» с особенным интерьером, подходящим для высокой атмосферы поэзии и творчества.

Напомним, в январе жители Новосибирска узнали в «Победе» истинную историю Моцарта и Сальери.