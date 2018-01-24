Ведущий экономический журнал о добыче нефти и газа рассказал об итогах сделки с ОПЕК для российской экономики, приведшей к сокращению добычи нефти в Сибири, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из статьи Petroleum Economist.

«Новый партнёр ОПЕК». Рetroleum Economist сообщил, что российские производители неохотно сокращали темпы добычи, но повышение цены на нефть помогло росту экономики. Статья вышла как часть ежегодной книги Outlook 2018, посвящённой тенденциям энергетического рынка на предстоящий год.

Россия заключила соглашение о поставках нефти с ОПЕК в конце 2016 года, но сокращение нефтедобычи на 300 тысяч баррелей в день неожиданно стало плюсом для экономики, утверждает автор Petroleum Economist. Затем отношения России с Саудовской Аравией укрепились, став широким геополитическим и инвестиционным альянсом. В издании назвали это «бромансом» — тесной дружбой двух мужчин.

«Крупнейшие энергетические компаний России ощетинились в ответ на соглашение с ОПЕК, что заставило их отложить ряд новых проектов в Сибири», — пишет ИноСМИ.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин оставался скептиком ОПЕК, заявив, что сокращения дали рынку просто «передышку». Но президент РФ Владимир Путин официально заявил, что поддержит продление договора с ОПЕК даже до конца 2018 года.

Частично благодаря сокращениям добычи и поддержке цен на нефть российская экономика, в которой продажа энергоресурсов составляет больше трети доходов правительства, выбралась из двухлетней рецессии в 2017 году. Рост ВВП за последние пять лет шёл самым быстрым темпом.

Но, несмотря на более устойчивое развитие экономики, Россия по-прежнему терпела убытки в 2017 году, использовав средства резервного фонда, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, уверены иностранные эксперты. К концу октября 2017 года Фонд выглядел так, как будто будет исчерпан в 2018 году.

По мнению некоторых аналитиков, восстановление экономики остаётся неустойчивым процессом и в конечном счёте сделка с ОПЕК может дать отрицательный эффект. Сделка подрывает операционные показатели производителей нефти, которые платят налоги — другой источник доходов для казны.

«Например, „Роснефти“ пришлось отложить запуск нескольких новых проектов и сократить объёмы добычи на браунфилдах — использованных месторождениях», — уверены в Petroleum Economist.

«Большая часть падения производства „Роснефти“ пришлась на новые инвестпроекты, такие как „Ванкор“ и „Сузунское“ в Красноярском крае», — подчеркнули эксперты.

«ЛУКОЙЛ», второй по величине производитель в России, сократил добычу нефти на ряде своих заброшенных месторождений в Западной Сибири.

Ванкорское нефтегазовое месторождение расположено на севере Красноярского края и вместе с Сузунским, Тагульским и Лодочным входит в Ванкорский блок. Для разработки месторождения был создан вахтовый посёлок Ванкор, «Роснефть» инвестировала в него около 10 млрд $. По данным за 2010 год суммарные запасы нефти на месторождении составляют 3,5 млрд баррелей, запасы природного газа — около 74 млрд м³.

Напомним, что в ноябре 2017 года правительство РФ одобрило налог на прибыль нефтяных месторождений Сибири.