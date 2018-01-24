Маскот ХК «Сибирь» станцевал в стиле ульяновских курсантов

Злой снеговик, спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, группа поддержки и административный персонал ХК «Сибирь» вступились за ульяновских курсантов и после домашнего матча команды сняли видео в их поддержку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Сибири» в социальной сети «ВКонтакте» 24 января.

Видео, где курсанты Ульяновского института гражданской авиации в трусах, подтяжках и фуражках танцуют в туалете под композицию «Satisfaction», появилось 16 января и за неделю облетело весь мировой интернет. Руководство института и Ульяновской области было решительно настроено исключить героев видео.

Проверку транспортной прокуратуры на соответствие воздушному законодательству ролик прошёл, курсанты остались в институте. В данное время идёт инициированное губернатором расследование межведомственной комиссии.

Пока благонадёжность и патриотизм курсантов проверяют различные инстанции, по всей стране проходят флешмобы в их поддержку. Студенты, спортсмены, курсанты МЧС и пенсионерки снимают свои варианты клипов.

Хоккейный клуб «Сибирь» не остался в стороне: маскот клуба, группа поддержки и журналист Дмитрий Ярыкалов после победы над тольяттинской «Ладой» (счёт 2:0) станцевали под самую известную песню Бенни Бенасси. К ним присоединилась службы безопасности и клининга ЛДС «Сибирь».

Напомним, прощание старого табло в ЛДС «Сибирь» до слёз растрогало спортивного журналиста Юрия Дудя.