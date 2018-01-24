Мэрия Томска наградила студентов за критику снегоотвалов

Томская исследовательница Елена Макарцова получила стипендию от мэрии за исследование вреда снегоотвалов на экологию, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Четверо томских студентов получили по тысяче рублей стипендии от городской администрации. Лауреатами первой степени были признаны четверо студентов-политехников: Елена Макарцова, Чан Динь Тан Сы, Ксения Батищева и Ирина Данилова. Лауреатами второй степени стали политехники Давид Аветян и Юлия Папина. Всего стипендию получили 20 человек.

Студентка магистратуры ТПУ Елена Макарцова выполнила исследование «Мониторинг территорий снежных отвалов города Томска», данные она собирала с 2015 года. Анализ местоположения снегоотвалов выявил, что они портят землю и загрязняют почву.

«Выявлена значительная деградация растительного покрова на снегоотвалах, а также их захламление», — подчеркнула Елена Макарцова.

Итоги исследования были направлены в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Напомним, что в ноябре 2017 года незаконный «склад» снега разместился в лесу под Новосибирском.