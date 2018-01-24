«Нелюбовь» Звягинцева оказалась среди пяти номинантов на «Оскар»

Жюри американской киноакадемии включило фильм режиссёра родом из Новосибирска Андрея Звягинцева в шорт-лист номинантов «Лучшего фильма на иностранном языке», узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из официального аккаунта киноакадемии в сети Instagram.

Драма российского режиссёра Андрея Звягинцева может стать «Лучшим фильмом на иностранном языке», а уроженец Новосибирска — получить «Оскар».

Другими претендентами на «Оскар» стали фильмы «Фантастическая женщина» чилийского режиссёра Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанского мастера Зиада Дуэри. В шорт-лист также вошли кинокартина «О теле и душе» венгерского режиссёра Ильдико Эньеди и картина «Квадрат» шведского режиссёра Рубена Эстлунда.

Звягинцев уже второй раз номинируется на «Оскар», в 2015 году его «Левиафан» был в списке номинантов. Однако Европейская киноакадемия уже отдала приз за лучший фильм не «Нелюбви», а «Квадрату» шведа Эстлунда в декабре 2017 года.

Ещё в сентябре 2017 года на заседании Российского оскаровского комитета путём голосования была отобрана картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Затем «Нелюбовь» была выдвинута на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. После этого работа Звягинцева номинировалась на «Золотой глобус», но уступила фильму Фатиха Акина «На пределе».

Напомним, что в январе Звягинцев рассказал британцам о цензуре в России.