Новосибирская прокуратура начала проверку по факту отключения в Искитиме тепла в морозную ночь

В ночь на 24 января в Искитиме Новосибирской области было отключено отопление в многоквартирных домах и на нескольких социально значимых объектах, в том числе в колледже; проживающих в общежитии студентов на время ликвидации работ разместили в детском лагере, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры 24 января.

Авария на теплотрассе в Искитиме произошла поздно вечером 23 января, без отопления и горячей воды остались три жилых дома, железнодорожный вокзал, центральная баня, а также Новосибирский строительно-монтажный колледж.

На время устранения порыва теплотрассы студентов колледжа, проживавших в общежитии, разместили в детском лагере «Лесная сказка».

«Прокуратура начала проверку соблюдения органами местного самоуправления и контролирующими службами законодательства в сфере ЖКХ и о защите прав потребителей. Будет дана принципиальная оценка законности и полноте действий ответственных за состояние теплотрассы должностных лиц», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в три часа ночи 24 января работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме. В месте порыва были проведены земляные и затем сварочные работы. Для недопущения разморозки системы отопления на объектах был слит теплоноситель.

Напомним, 22 января новосибирские синоптики заявили, что температура ниже −35 °С задержится в городах Сибири на всю неделю.