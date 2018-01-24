Новосибирские работодатели выдали меньше половины долгов по зарплате к Новому году

Долг работодателей по зарплате уменьшился на 31 млн рублей после Нового года, главным должником остался переживший банкротство завод печного оборудования «Сибэлектротерм», узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Работники Новосибирской области получили более 31 млн рублей зарплат к 1 января 2018 года. Более 42,9 млн рублей задержки зарплаты на два месяца осталось выплатить в 12 организациях. Всего за 2017 год прокуратура добилась выплаты более 505 млн рублей просроченных зарплат и 100 тысяч рублей компенсаций за задержку.

Суды убрали с должности 38 директоров организаций-должников, 35 из них получили штрафы на сумму почти в миллион рублей. Было возбуждено 12 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ «Невыплата зарплаты». Прокуроры добились от 150 работодателей индексации заработных плат, приведения к минимальному размеру оплаты труда зарплат более 100 работников.

Главным должником региона остался завод «Сибэлектротерм», проходящий процедуру банкротства. Организация не выплатила 24 млн рублей рабочим, это 51,8 % всех долгов по зарплате.

Больше двух тысяч человек вернули 170 млн рублей зарплат после проверки организаций в стадии банкротства. Вернули зарплаты двум тысячам работников на сумму 170 млн рублей. Так, ОАО «Линёвский домостроительный комбинат» заплатил 450 работникам заработанные 35,5 млн рублей, 86 сотрудников ЗАО «Обской лён» получили 2,5 млн рублей.

В декабре 663 работника сельского хозяйства вернули 7,83 млн рублей, заработанных в пяти сельскохозяйственных организациях. Всего прокуроры добились погашения 38,5 млн рублей долгов по зарплатам за декабрь 2017 года.

Напомним, что по статистике за январь новосибирские зарплаты оказались почти в два раза меньше московских.