Переэкзаменовка грозит новосибирским автомобилистам при замене водительских прав

Водители, чей срок действия удостоверений заканчивается, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание правил дорожного движения при замене прав — соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте газеты «Известия» 24 января.

Конгресс автошкол направил в ГИБДД резолюцию с предложением сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения. Сейчас водители получают права сроком на 10 лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил изданию, что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — сказал Владимир Кузин.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их ещё в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил порталу председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет человеку сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращён до года, их наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно. Автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять её наличие, как указано в резолюции.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года, согласно которой планируется добиться снижения числа погибших в транспортных происшествиях до четырёх человек на 100 тысяч населения. Но в правительстве не планируют на этом останавливаться — поставлена задача к 2030 году полностью ликвидировать смертность на дорогах.

Напомним, в октябре 2017 года компания Uber провела опрос 2,2 тысячи жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в трёх поколениях и выяснила, что новосибирские подростки 15-17 лет реже всех остальных жителей четырёх крупнейших мегаполисов России хотят получать водительские права.