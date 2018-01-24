 

Роботы побеседуют на светские темы с жителями Новосибирска

 24 января, 12:33
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Роботы побеседуют на светские темы с жителями Новосибирска
Фотографии предоставлены организаторами

Увидеть будущее и потрогать его руками можно до 25 февраля в Новосибирске на масштабной интерактивной выставке «Корпорация роботов», узнал корреспондент Сиб.фм 24 января, побывав на площадке.

Самая крупная интерактивная выставка роботов в России «Корпорация роботов» открылась 20 января. 52 уникальных робота со всего мира и экспериментальные площадки расположились на цокольном этаже торгового центра «Малинка».

Каждый час экскурсовод знакомит посетителей с экспонатами, рассказывает о возможностях каждого робота. Однако показать себя герои выставки могут и сами.

Утончённая Kiki может отвечать на вопросы, любознательный робот-подросток Bobi найдёт нужную информацию в интернете, Ubtech Alpha 1S повторяет за человеком движения — его можно научить танцевать. Также на выставке можно будет увидеть революционную разработку от компании Sony — робота-собаку Aibo, который запоминает команды хозяина и полностью имитирует поведение собаки.

По словам организаторов, лидером по светским беседам является андроид Борис — каждый третий посетитель выставки приходит пообщаться именно с ним.

Кроме достижений робототехники гостям будут представлены тесла-шоу, робобокс, робофутбол, робозоопарк и пять зон дополненной виртуальной реальности.

В программе выставки — четыре мастер-класса: посетители смогут самостоятельно запустить дрона, создать голограмму, порисовать 3D-ручкой и создать своего робота. Результаты трудов можно будет забрать с собой.

Напомним, интерактивная выставка «Корпорация роботов» открылась в Новосибирске 20 января.

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