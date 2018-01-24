Шахматы за 2,8 млн рублей появились на новосибирском «Авито»

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шахматы ручной работы — набор выполнен из бивня мамонта и древесины ореха, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Изготовленные в единственном экземпляре вручную шахматы из бивня мамонта и древесины ореха выставил в сеть продавец, зарегистрированный на «Авито» под именем Евгений.

«Опыт художника — более 30 лет! Более 20 килограмм бивня мамонта! Размер доски — 49×49 сантиметров. Высота фигур — от 6,5 до 12 сантиметров. Клетки сделаны из стабилизированного зуба мамонта», — описал изделие владелец.

Автор объявления даёт на вещь пожизненную гарантию, за исключением механических повреждений. А также подчёркивает, что торга нет: по его мнению, 2,8 млн рублей за подобную редкость — это дёшево.

Ради этого предложения продавец специально зарегистрировался на «Авито», его аккаунт создан в тот же день, когда было выложено объявление.

Напомним, в январе житель Новосибирска предложил на «Авито» клюшку с автографами за 250 тысяч рублей.