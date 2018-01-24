 

Аэропорт Толмачёво опроверг информацию о замёрзшем самолёте

 24 января, 18:38
были упомянуты
подходящие темы
Аэропорт Толмачёво опроверг информацию о замёрзшем самолёте
фото с сайта tolmachevo.ru

Лайнер два часа не двигался с места, пассажиры предположили, что он замёрз, выехав на взлётно-посадочную полосу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение в паблик отправила девушка из самолёта, готовящегося отправиться в Москву.

«После задержки посадки по техническим причинам самолёт каким-то чудом выкатился и замёрз. Подогнали пушки, спецтехнику, пытаются отогреть. Печку включили несколько минут назад. Людей держат внутри. Приехала полиция», — передаёт слова подписчицы паблик «АСТ-54».

Встревоженная девушка уверяла, что самолёт выкатился на середину взлётной полосы. В Толмачёво данную информацию опровергли.

«Самолёт не замёрз и на взлётно-посадочную полосу не выезжал. На месте стоянки обнаружилась техническая неисправность, её устранили, и самолёт отправился в рейс», — сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Ирина Шавшина.

Рейс № 182 «Новосибирск — Москва» был назначен на 15:50. Из-за неполадок вылет перенесли на 17:45.

Напомним, в июне 2017 года в Толмачёво из-за тумана задержали пять авиарейсов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17.10.2017, 14:59 • интервью

Советский Союз — это колоссальный детектив

Сценарист Алексей Самолётов — о том, откуда на станции «Салют-7» таракан и какие истории о своём городе не знают жители Новосибирска.
 21.08.2017, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 13.04.2017, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    