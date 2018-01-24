Аэропорт Толмачёво опроверг информацию о замёрзшем самолёте

Лайнер два часа не двигался с места, пассажиры предположили, что он замёрз, выехав на взлётно-посадочную полосу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение в паблик отправила девушка из самолёта, готовящегося отправиться в Москву.

«После задержки посадки по техническим причинам самолёт каким-то чудом выкатился и замёрз. Подогнали пушки, спецтехнику, пытаются отогреть. Печку включили несколько минут назад. Людей держат внутри. Приехала полиция», — передаёт слова подписчицы паблик «АСТ-54».

Встревоженная девушка уверяла, что самолёт выкатился на середину взлётной полосы. В Толмачёво данную информацию опровергли.

«Самолёт не замёрз и на взлётно-посадочную полосу не выезжал. На месте стоянки обнаружилась техническая неисправность, её устранили, и самолёт отправился в рейс», — сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Ирина Шавшина.

Рейс № 182 «Новосибирск — Москва» был назначен на 15:50. Из-за неполадок вылет перенесли на 17:45.

Напомним, в июне 2017 года в Толмачёво из-за тумана задержали пять авиарейсов.