Бывший вице-губернатор и учредитель Сибирской академии управления и массовых коммуникаций Виктор Козодой возглавил институт истории СО РАН; это назначение неоднозначно приняли его новые подчинённые, 24 января сообщил корреспонденту Сиб.фм заместитель директора Института истории по науке Александр Николаев.

Согласно реформе в Академии наук, Федеральное агентство научных организаций логично выдвинуло на пост врио директора института Александра Николаева, ранее занимавшего должность заместителя директора ИИ СО РАН. Дальнейшие намерения ФАНО назначить в качестве нового руководителя института Виктора Козодоя привели учёных в замешательство.

Сотрудники института дали понять, что «любить и жаловать» нового директора не собираются. Как сообщил корреспонденту Сиб.фм источник, близкий к научному сообществу, историки засомневались в подлинности его учёной степени и способности организовать работу в институте, а также влиться в его жизнь с традициями, которые складывались в течение не одного десятка лет.

Сегодня Виктор Козодой официально вступил в должность врио директора Института истории и поприветствовал новых коллег. Его представил руководитель Сибирского территориального управления ФАНО Алексей Колович.

«Мы задавали Коловичу острые вопросы, выражали недоумение. Почему мы — успешный коллектив, а нам извне кандидатуру такую назначили? Руководитель заверил, что достигнута с новым врио договорённость, что до выборов никаких резких шагов в изменении структуры, в кадровой политике он не будет предпринимать», — сообщил Александр Николаев.

По словам Николаева, Козодой настроен пробовать свои силы в управлении коллективом, который не скрывает опасений в его адрес.

Напомним, известие о предполагаемом назначении Виктора Козодоя на пост директора института встретило категоричный протест его будущих подчинённых.