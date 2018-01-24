 

Житель Новосибирска вышел ночью покурить и застрял в перилах

 24 января, 13:58
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Житель Новосибирска вышел ночью покурить и застрял в перилах
фото из официальной группы «Спасатели МАСС» в соцсети «Вконтакте»

Помощь новосибирских спасателей понадобилась пенсионеру, среди ночи попавшему в плен металлического ограждения на лестничной площадке дома в Ленинском районе — вызволить его удалось с помощью гидравлического инструмента, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в официальной группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте» 24 января.

Нелепый случай произошёл ночью в Ленинском районе Новосибирска: нетрезвый 60-летний мужчина в одних носках вышел на лестничную площадку первого этажа дома на улице Петропавловской покурить и уснул. Его колено в расслабленном состоянии зашло под поручень металлического ограждения и застряло.

Проснувшись, пенсионер не смог самостоятельно освободиться и стал кричать и звать на помощь. Неравнодушные соседи тут же вызвали бригаду спасателей и скорую помощь.

«Спасатели МАСС с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ногу мужчины, после чего его осмотрели врачи скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении мунициапльной аварийно-спасательной службы.

Напомним, не менее курьёзный случай произошёл в январе, когда юная жительница Новосибирска едва не лишилась пальца — на помощь подоспели спасатели МАСС.

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