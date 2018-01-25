Красноярская прокуратура наказала чиновников за лифт «в подарок»

Чиновники Красноярского края потратили более 12 млн рублей из «общего котла» на капремонт домов вне очереди, в том числе установили не предусмотренный программой капремонта лифт, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура проверила, как идёт капремонт из средств «общего котла» в Красноярском крае за 2016 год. В результате чиновники управления Федерального казначейства по Красноярскому краю получили требования устранить нарушения и наказать виновных.

По данным проверки, региональный фонд капремонта потратил более 12,8 млн рублей на ремонтные работы домов, которые не соответствуют общим критериям очерёдности.

«Замена лифта и ремонт шахты на сумму более 1,7 млн рублей не был предусмотрен в программе. Это финансовое нарушение», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве продолжают проверку работы регионального оператора и реализации программы капремонта. По данным постановления правительства Красноярского края, в 2018 году должно быть отремонтировано более тысячи домов.

Напомним, что в январе чиновники пообещали жителям Новосибирска заменить лифты в 56 домах.