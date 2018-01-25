В 2017 году отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты, средняя цена за упаковку увеличилась на 7 %, подсчитали эксперты, основываясь на данных Минпромторга, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте газеты «Известия» 25 января.

Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объём российского фармацевтического рынка вырос на 10 % в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,07 трлн рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2 % — до 4,72 миллиарда упаковок, сообщает издание со ссылкой на Минпромторг.

Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства.

«Они увеличились примерно на 7 %. Когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7 %, так как аптеки не будут работать себе в убыток», — подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84 %.

Напомним, в октябре 2017 года в Новосибирске появился сервис от компании 2ГИС — он показывает наличие и стоимость лекарств в разных частях города, «Аптеки» также работают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.