Сергей Меняйло назначил главного федерального инспектора по Новосибирской области

Преемником Вадима Головко на должности главного федерального инспектора Новосибирской области стал полковник запаса, экс-врио предприятия Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Юрий Семёнов, узнал коореспондент Сиб.фм на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе 25 января.

Полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло назначил нового федерального инспектора по Новосибирской области. Им стал 50-летний полковник запаса Юрий Семёнов, ранее исполнявший обязанности директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт».

Юрий Семёнов родом из Севастополя. В 2002 году закончил Военную академию тыла и транспорта, с 1985 по 2012 год служил в Вооружённых Силах страны. Новоиспечённый федеральный инспектор на протяжении шести лет занимал руководящие посты в крупных предприятиях в основном на юге России. В Новосибирскую область пришёл с поста и. о. директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт».

В ведомстве отмечают, что Семёнов является полковником запаса, женат и имеет дочь.

Ранее пост главного федерального инспектора по Новосибирской области в течение 12 лет занимал Вадим Головко, который с октября 2016 года является заместителем Сергея Меняйло.

Напомним, в марте 2017 года распоряжением администрации президента РФ бывший вице-губернатор Севастополя Алексей Еремеев назначен заместителем полпреда по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло.