 

Новосибирские блогеры собрали снегоход из сноубордов и старой машины

 25 января, 12:07
подходящие темы
Новосибирские блогеры собрали снегоход из сноубордов и старой машины
скриншот из видео на YouTube-канале «гараж 54»

Новосибирские блогеры представили новый аппарат — из старых «Жигулей» мастера сделали снегоход и показали, на что способны русские доски, узнал корреспондент Сиб.фм из видео, опубликованного на YouTube-канале «Гараж 54» 25 января.

Неизменный ведущий блога «Гараж 54» Владислав Барашенков пустился в новую авантюру. Стоило его товарищу из Екатеринбурга Алексею Бикетову, основателю первой российской компании по производству сноубордов, привезти и показать ему образцы своих изделий, он нашёл им применение в своём гараже.

Уральские сноуборды стали для снегохода «Жигули» лыжами — изобретатели закрепили их на месте передних колёс при помощи металлических рам. Как отметил Барашенков, «диски стопорить не стали», чтобы доска имела подвижность, «ход вверх-вниз».

К задним колёсам с двух сторон приварили по два дополнительных диска с вырезанными центрами, на получившиеся конструкции прикрепили лопасти из металлических углов.

«Всё у нас отлично, всё здорово, получилось ну просто отлично, гениально, бомбично! Просто супер!» — оценил свой проект Владислав Барашенков.

К единственному недостатку механики отнесли отсутствие «подрезов» на лопастях — элементов для лучшей управляемости. В ближайшее время авторы видео собираются испытать новый агрегат в деле. На момент выхода видео кататься на самодельном снегоходе блогеры не решились — за дверями гаража было −36 °С.

Напомним, 22 января эпатажные блогеры-механики представили на своём канале Mercedes изо льда с рабочим двигателем от «УАЗа».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9.10.2017, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4.10.2017, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    