Новосибирские блогеры собрали снегоход из сноубордов и старой машины

Новосибирские блогеры представили новый аппарат — из старых «Жигулей» мастера сделали снегоход и показали, на что способны русские доски, узнал корреспондент Сиб.фм из видео, опубликованного на YouTube-канале «Гараж 54» 25 января.

Неизменный ведущий блога «Гараж 54» Владислав Барашенков пустился в новую авантюру. Стоило его товарищу из Екатеринбурга Алексею Бикетову, основателю первой российской компании по производству сноубордов, привезти и показать ему образцы своих изделий, он нашёл им применение в своём гараже.

Уральские сноуборды стали для снегохода «Жигули» лыжами — изобретатели закрепили их на месте передних колёс при помощи металлических рам. Как отметил Барашенков, «диски стопорить не стали», чтобы доска имела подвижность, «ход вверх-вниз».

К задним колёсам с двух сторон приварили по два дополнительных диска с вырезанными центрами, на получившиеся конструкции прикрепили лопасти из металлических углов.

«Всё у нас отлично, всё здорово, получилось ну просто отлично, гениально, бомбично! Просто супер!» — оценил свой проект Владислав Барашенков.

К единственному недостатку механики отнесли отсутствие «подрезов» на лопастях — элементов для лучшей управляемости. В ближайшее время авторы видео собираются испытать новый агрегат в деле. На момент выхода видео кататься на самодельном снегоходе блогеры не решились — за дверями гаража было −36 °С.

Напомним, 22 января эпатажные блогеры-механики представили на своём канале Mercedes изо льда с рабочим двигателем от «УАЗа».