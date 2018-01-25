 

Новосибирские полицейские спасли замерзающую на трассе бригаду скорой помощи с пациентами

 25 января, 16:49
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Новосибирские полицейские спасли замерзающую на трассе бригаду скорой помощи с пациентами
фото пресс-службы гу мвд по новосибирской области

Автомобиль экстренных служб не выдержал тридцатиградусных морозов, которые установились в эти дни в Новосибирской области — посреди дороги у скорой, которая везла пациентов в больницу, перемёрзла топливная система, сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального МВД 25 января.

Карету скорой помощи, одиноко стоявшую на обочине 64-го километра трассы «Сибирь» в сильный мороз, заметил проезжавший мимо водитель. Заподозрив неладное, он обратился к сотрудникам ГИБДД в Мошковском районе. Командир взвода Вячеслав Дмитриев и инспекторы ДПС Алексей Байструков и Василий Румянцев сразу же выехали помощь.

«Времени терять было нельзя: в условиях аномально холодной погоды люди, находившиеся в автомобиле, могли пострадать», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, у стоявшего на обочине автомобиля скорой перемёрзла топливная система. Внутри спецмашины, помимо водителя, находились врач и два пациента, которых перевозили на лечение из Горно-Алтайска в больницу города Томска.

Полицейские обогрели попавших в морозную передрягу людей в патрульном автомобиле. Пациентов и сопровождавшего их медика отвезли в Мошковскую центральную районную больницу, а скорую помощь отбуксировали в тёплый гараж для отогрева и ремонта.

Затем, уже на другом автомобиле скорой помощи, пациенты, нуждающиеся в срочной госпитализации, были доставлены в больницу Томска.

Напомним, в январе экипажи новосибирской ГИБДД спасли десятки человек на трассах в Сибири при −45 °С.

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