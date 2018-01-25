Новосибирский учёный нашёл угрозу человечеству в останках мамонтов

Новосибирский генетик рассказал о новых видах бактерий времён ледникового периода, потепление климата на Мамонтовой горе может привести к эпидемиям, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Вечная мерзлота таит в себе множество замёрзших древних бактерий в виде спор. Научный журнал Gene опубликовал статью международного коллектива исследователей из Москвы, Новосибирска, Тюмени и США.

Генетики изучали микроорганизмы возрастом более 3,5 миллиона лет, найденных на Мамонтовой горе в Якутии. Оказалось, что найденные на глубине 60 метров в вечной мерзлоте микроорганизмы не похожи ни на какие другие.

Руководитель ЦКП «Геномика» Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Марсель Кабилов рассказал, что в коктейле из бактерий удалось выделить ДНК консервативного гена, который способен пережить миллионы лет.

«Когда климат меняется, бактериям не составляет труда „выйти из спячки“. А затем их распространение на просторах России невозможно контролировать», — опасается Марсель Кабилов.

Генетик напомнил, что в конце июля 2016 года из-за аномальной жары на Ямале оттаяли могильники с сибирской язвой, и более двух тысяч оленей погибли в результате этого заболевания, вдобавок пострадали несколько человек, одного из которых не удалось спасти.

Новосибирская лаборатория также обнаружила, что в образцах из мерзлоты встречаются не только бактерии, но и водоросли, грибы и другие организмы.

Напомним, что в январе фанаты «Игры престолов» нашли в Якутии Стену из сериала.