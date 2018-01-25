 

Охотники за ледоколом «Таймыр» в Красноярском крае покорили американские СМИ

 25 января, 17:34
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Охотники за ледоколом «Таймыр» в Красноярском крае покорили американские СМИ
Фото Богдана Булычёва из Instagram-аккаунта

Видео, где крупнейший ледокол «Таймыр» раскалывает льды в устье Енисея при −50 °С, вдохновило американских журналистов, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения International Business Times.

Международное издание International Business Times, имеющее семь редакций и выходящее на четырёх языках, рассказало о крупнейшем ледоколе в мире.

Коротко о наших приключениях: едем на наших штатных Toyota Hilux @toyotarussia по Енисею, снега по пояс, много копаем, давление в колёсах ниже 0,5, температура опускалась ниже −50, при этом ребята спали в палатке и спальниках @redfox_outdoor , ночью не замёрзли но вот залезть в спальник вечером и вылезти из него с утра это подвиг. Из плюсов увидели атомный ледокол Таймыр и ещё два ледокола «Морковки» и того за первые четыре дня три ледокола! В рационе у нас появилась оленина и строганина, много едим сушенного мяса. Впереди обещают большие поля торошения, с льдинами под два метра, оптимизма не теряем, настрой в команде боевой, едем дальше. #пропутешествия #rgoexpo #hilux #toyotahilux #pickuphero #toyota #toyotarussia #тойота #hella #hellacis #возможностьпроявитьсебя #maxxisrussia #redfox #redfoxoutdoor #fiskarsrussia #tplus #midland #toyotarussia #арктика #rgoexpo

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee)

Видео с ледоколом, пробивающий замёрзший Енисей, набрало популярность в сети Instagram. Международное издание о технике War Zone рассказало, что ледокол «Таймыр» является одним из крупнейших когда-либо построенных. Судно оснащено ядерным двигателем и было спущено на воду в Финляндии в 1989 году.

По пути к Диксону нам встретился «Таймыр» — атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Огромная махина. Ещё на подступах к нам лёд начал дрожать. А когда подошёл, то было настолько круто, что и словами сложно описать! #Енисей #Ледокол #АтомныйЛедокол #РосАтомФлот #РосАтом #Таймыр #Диксон #экспедиция #пропутешествия #rgoexpo #toyota #toyotarus #возможностьпроявитьсебя #redfox #redfoxoutdoor

Публикация от Anton Panov (@oper_11)

Таймыр предназначен для работы в условиях, когда льда больше, чем воды, и что он может проходить через водоёмы глубиной менее 10 метров, очищая путь для небольших судов и спасая застрявшие во льдах суда.

«Авторы видео даже смогли коснуться проходящего судна. Они даже жалели, что не смогли лизнуть ледокол», — пишет International Business Times.

Видео сняли участники Русской арктической экспедиции на внедорожниках Toyota. В составе экспедиции поехал путешественник и видеоблогер, член Ярославского отделения «Русского географического общества» Богдан Булычёв.

Напомним, что в январе фанаты «Игры престолов» сравнили Ленские столбы в Якутии при −60° С со Стеной из сериала.

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