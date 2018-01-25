Охотники за ледоколом «Таймыр» в Красноярском крае покорили американские СМИ

Видео, где крупнейший ледокол «Таймыр» раскалывает льды в устье Енисея при −50 °С, вдохновило американских журналистов, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения International Business Times.

Международное издание International Business Times, имеющее семь редакций и выходящее на четырёх языках, рассказало о крупнейшем ледоколе в мире.

Видео с ледоколом, пробивающий замёрзший Енисей, набрало популярность в сети Instagram. Международное издание о технике War Zone рассказало, что ледокол «Таймыр» является одним из крупнейших когда-либо построенных. Судно оснащено ядерным двигателем и было спущено на воду в Финляндии в 1989 году.

Таймыр предназначен для работы в условиях, когда льда больше, чем воды, и что он может проходить через водоёмы глубиной менее 10 метров, очищая путь для небольших судов и спасая застрявшие во льдах суда.

«Авторы видео даже смогли коснуться проходящего судна. Они даже жалели, что не смогли лизнуть ледокол», — пишет International Business Times.

Видео сняли участники Русской арктической экспедиции на внедорожниках Toyota. В составе экспедиции поехал путешественник и видеоблогер, член Ярославского отделения «Русского географического общества» Богдан Булычёв.

Напомним, что в январе фанаты «Игры престолов» сравнили Ленские столбы в Якутии при −60° С со Стеной из сериала.