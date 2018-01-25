 

Ослабление морозов снимет режим «чёрного неба» в Новосибирске

 25 января, 14:00
были упомянуты
подходящие темы
Ослабление морозов снимет режим «чёрного неба» в Новосибирске
Фото Вадима Махорова с сайта dedmaxopka.livejournal.com

Аномально морозная погода и накопление вредных выбросов продлятся до воскресенья 28 января, заводам рекомендовано уменьшить выбросы, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм от пресс-секретаря Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина.

В ближайшие двое суток аномальные холода сохранятся с изморозью, туманами, дымками утром.

На 26 и 27 января прогнозируют морозы от −30 °С до −35 °С, местами до −45 °С ночью. Днём термометр покажет от −22 °С до −30 °С.

«Аномальные морозы в Новосибирск принёс антициклон, который неделю назад образовался в низовьях Енисея. Затем этот холод спустился к Оби, его влияние распространяется на большую часть Западной Сибири», — считает пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ослабление морозов прогнозируют в воскресенье, 28 января. Днём температура воздуха составит от −15°С до −20°С, ожидается слабый снег и метели, порывистый ветер до 15 метров в секунду.

«Атлантический воздух с северо-запада разрушит область высокого атмосферного давления над Сибирью, которая создаёт аномальные морозы», — уверен Ренад Ягудин.

Вредные выбросы с заводов и выхлопы автомашин продолжают накапливаться и висеть в воздухе. Высокое атмосферное давление, слабый ветер, дымка способствуют повышенному уровню загрязнения атмосферы.

Предприятиям Новосибирска рекомендовано ввести «режим № 1» и уменьшить выбросы на 25-30 %. Неофициально его называют «режимом чёрного неба».

Напомним, что из-за перемерзания внутридомовых систем температура в новосибирских квартирах упала до +13 °С.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 января, 12:01 • интервью

Всё устремляется куда-то вдаль

Какие открытия делают японцы после землетрясений и цунами, как их поражает интерес к своей культуре и что им нравится в природе Сибири.

До заката от рассвета

 1.12.2017, 11:24 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 17.11.2017, 11:26 • репортаж

220 миллионов тонн угля

Репортаж с кузбасского разреза «Черниговский» — на сколько лет хватит запасов угля и как устроена автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    