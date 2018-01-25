Ослабление морозов снимет режим «чёрного неба» в Новосибирске

Аномально морозная погода и накопление вредных выбросов продлятся до воскресенья 28 января, заводам рекомендовано уменьшить выбросы, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм от пресс-секретаря Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина.

В ближайшие двое суток аномальные холода сохранятся с изморозью, туманами, дымками утром.

На 26 и 27 января прогнозируют морозы от −30 °С до −35 °С, местами до −45 °С ночью. Днём термометр покажет от −22 °С до −30 °С.

«Аномальные морозы в Новосибирск принёс антициклон, который неделю назад образовался в низовьях Енисея. Затем этот холод спустился к Оби, его влияние распространяется на большую часть Западной Сибири», — считает пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ослабление морозов прогнозируют в воскресенье, 28 января. Днём температура воздуха составит от −15°С до −20°С, ожидается слабый снег и метели, порывистый ветер до 15 метров в секунду.

«Атлантический воздух с северо-запада разрушит область высокого атмосферного давления над Сибирью, которая создаёт аномальные морозы», — уверен Ренад Ягудин.

Вредные выбросы с заводов и выхлопы автомашин продолжают накапливаться и висеть в воздухе. Высокое атмосферное давление, слабый ветер, дымка способствуют повышенному уровню загрязнения атмосферы.

Предприятиям Новосибирска рекомендовано ввести «режим № 1» и уменьшить выбросы на 25-30 %. Неофициально его называют «режимом чёрного неба».

Напомним, что из-за перемерзания внутридомовых систем температура в новосибирских квартирах упала до +13 °С.