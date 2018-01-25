К работе с новыми купюрами адаптирована треть всех банкоматов Новосибирской области

Только третья часть банкоматов в Новосибирской области выдаёт новые купюры — эксперты пояснили, что кредитным организациям требуется время для настройки всех терминалов, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января по итогам пресс-конференции в Сибирском главном управлении Банка России.

Новые купюры были введены в оборот 12 октября 2017 года, в банковскую сеть страны поступили в декабре. В Новосибирской области за прошедший месяц с лишним в оборот было выпущено купюр номиналом 2 тысячи рублей на сумму более 1 млрд рублей. Массовое появление «двухсотрублёвок» ожидают в феврале-марте. Для работы с новыми деньгами всем банкам необходимо адаптировать оборудование. Речь идёт о счётно-сортировальных машинах, с которыми имеют дело сотрудники банков, и о банкоматах.

«Счётно-сортировальные машины, которые используют кредитные организации, уже настроены на пересчёт этих денег. В конце концов, те кредитные организации, которые не смогли адаптировать вовремя счётно-сортировальные машины, по мере поступления этих банкнот могут обрабатывать их вручную. Это не запрещается нормативными актами Банка России. Вопрос банкоматов стоит наиболее остро, сеть их обширна, поэтому нужно время. Они не все адаптированы. Эту информацию мы собираем, перед нами отчитываются кредитные организации. Сегодня треть банкоматов в Новосибирской области адаптирована под работу с двухтысячными банкнотами», — отметил главный эксперт по исследованию денежных знаков Сибирского главного управления Банка России Вячеслав Вилков.

На работу с новыми купюрами каждый банкомат каждого банка настраивается вручную. В Сибирском главном управлении Банка России поясняют: теоретически можно, как говорят программисты, «перепрошить» всю систему разом. Но банки так делать не хотят, потому что для этого нужно будет на время вывести банкоматы из строя. Кредитные организации действуют постепенно, вручную.

Стоит отметить, что указанные 30 % уже адаптированных банкоматов могут только выдавать новые купюры, не принимать. Эксперты говорят, что население к новым банкнотам пока не привыкло, и поэтому купюры часто остаются в кошельках как памятные и сувенирные.

«Мы мониторим интернет и СМИ и видим, что нездоровый ажиотаж создаёт определённые проблемы. Где-то не до конца информированы работники торговых предприятий. Тут вопросы к их руководителям в первую очередь. Банкноты уже три месяца в ходу, а кассовые работники этих торговых организаций не знают, что это за банкноты, и отказывают в их приёме. Но сейчас это всё нивелируется, становится всё по своим местам. Люди привыкают и в итоге привыкнут к новым купюрам. Они станут просто деньгами в наших кошельках, а не предметом коллекционирования или поводом для недоумения и удивления», — сказал Вячеслав Вилков.

25 января в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области последний день работы «горячей линии» и специально организованных консультаций для потребителей по вопросам, связанным с обращением купюр номиналом 2 тысячи и 200 рублей. За неделю специалисты приняли порядка 80 звонков от жителей региона. Вопросы касались отказа в приёме мелких монет, ветхих купюр, банковских карт. На отказ в приёме новых денег потребители жаловались редко.

«Обращения, как правило, касаются отказа в приёме банкнот нового образца, проверке их подлинности. Также задают вопросы о том, где взять эти новые купюры в городе Новосибирске», — отмечает главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Татьяна Магнитова.

В ведомстве напоминают, что отказ принимать к оплате банкноты нового образца расценивается как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и препятствующее заключению договора купли-продажи. На виновных лиц может быть наложен штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, в январе жители Новосибирска пожаловались, что новые деньги не берут банкоматы и кассиры — технику и людей не научили распознавать подлинность купюр номиналом 2 тысячи рублей.