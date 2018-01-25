 

Солдат-срочник погиб в пожаре на учениях в Алтайском крае

 25 января, 11:18
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Солдат-срочник погиб в пожаре на учениях в Алтайском крае
фото Ильнара Салахиева

Проверкой обстоятельств смерти бойца на учениях в Алтайском крае, который во время пожара не смог выбраться из горящей палатки, занимается военная прокуратура, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте «NEWSru.com» 25 января.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 января около села Косиха: 18-летний солдат-срочник одного из соединений на полигоне в Алтайском крае в результате пожара получил 85 % ожогов тела. Юношу в срочном порядке доставили в медучреждение. Утром 23 января, не приходя в сознание, он скончался.

Проверкой обстоятельств смерти бойца занимается прокуратура. В Минобороны РФ подтвердили факт гибели военного.

«Военнослужащий оперативно был доставлен в специализированный ожоговый центр. Высококвалифицированные медицинские специалисты больше суток боролись за его жизнь. Однако от полученных травм военнослужащий скончался», — рассказали изданию в пресс-службе Центрального военного округа.

Для выяснения обстоятельств случившегося командование соединения совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Как сообщают Алтайские СМИ, солдат залез на второй ярус кровати, укутался в спальник и, когда начался пожар, в панике не смог быстро расстегнуть мешок и выбежать с остальными на улицу.

В результате горящая палатка упала прямо на него. Также сообщается, что ещё один из военнослужащих получил обморожение стоп. Издание предполагает, что возгорание произошло из-за того, что в связи с морозами солдаты усиленно топили печь и, вероятно, не уследили за огнём.

Напомним, в январе на фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырёхкратное увеличение пожаров — с шести до двадцати трёх в сутки, самой распространённой причиной стал перекал печей.

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