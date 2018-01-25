Температура в новосибирских квартирах упала до +13 °С

Жители городских районов Новосибирска пожаловались, что температура в квартирах упала до +13 °С, в некоторых местах перемёрзла канализация с неприятным запахом, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм от очевидцев.

Десятки жителей Новосибирска пожаловались на падение температуры в квартирах до +13... +14 °С. Низкий уровень отопления чаще всего обнаруживали в квартирах Дзержинского, Кировского, Заельцовского и Железнодорожного района. Понижение параметров также отмечали жители остальных семи районов.

«Холодно, в квартире +14 °С. Квартира угловая, и приходим мы только вечером», — пожаловалась жительница Кировского района Ольга Югрина.

По словам экспертов, обычно в таких случаях помогает перезапуск стояков внутридомовой системы. В некоторых случаях тепло уходит из батарей из-за нарушения циркуляции воды по дому.

В домах на Гусинобродском шоссе, на улицах Широкой и Оловозаводской, на Затулинском жилмассиве в домах начали перемерзать фановые трубы. Они отвечают за вентиляцию канализации, и жители начали жаловаться на неприятный запах в квартирах.

Напомним, что новосибирские энергетики назвали время возвращения тепла в Ленинском районе в январе.