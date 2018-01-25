 

Андрей Травников озвучил условия своего участия в выборах новосибирского губернатора

 25 января, 12:24
были упомянуты
подходящие темы
Андрей Травников озвучил условия своего участия в выборах новосибирского губернатора
фото с сайта правительства нсо

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, при каких условиях он примет участие в выборах главы региона осенью 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из интервью Травникова порталу «РИА Новости».

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как и когда будет принимать решение о своём участии в выборах главы региона в сентябре 2018 года. Окончательное решение он примет в апреле, и это не будет зависеть от результатов президентских выборов в марте 2018 года, отметил он.

«Хотя, безусловно, результаты выборов станут определённым индикатором и уровня поддержки кандидата в президенты, которого я поддерживаю, и уровня консолидации общества Новосибирской области. Тем не менее это не основной критерий», — заметил Травников.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сделал заявление, что Анатолий Локоть — единственный реальный конкурент врио главы региона Андрею Травникову в борьбе за пост губернатора Новосибирской области. Комментировать это заявление на встрече с журналистами мэр не стал, но на вопрос о политических планах на сентябрь 2018 года, когда запланированы выборы губернатора, ответил.

«Я бы не торопился сейчас с какими-то прогнозами, — сказал Анатолий Локоть. — Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию — самую крупную для Российской Федерации. Я имею в виду выборы президента. В планах сейчас работа, выполнение всех обязательств и решение задач, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас я сосредоточен на этом. Никаких решений нет, и говорить рано об этом».

Напомним, в октябре 2017 года экс-губернатор Владимир Городецкий передал Новосибирскую область своему последователю Андрею Травникову на официальной встрече в областном правительстве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 21.12.2017, 14:29 • статья

Врио растёт

Обзор позиций губернаторов в «Национальном рейтинге» по итогам 2017 годам: Травников, Усс, Карлин и Тулеев — на какое место их определили и за что.
 27.11.2017, 17:05 • статья

Не пытайтесь стать мэром Омска

Как проходили выборы в Омске — о ярмарке потенциальных градоначальников и выборе без альтернатив.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    