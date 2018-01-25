Андрей Травников озвучил условия своего участия в выборах новосибирского губернатора

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, при каких условиях он примет участие в выборах главы региона осенью 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из интервью Травникова порталу «РИА Новости».

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как и когда будет принимать решение о своём участии в выборах главы региона в сентябре 2018 года. Окончательное решение он примет в апреле, и это не будет зависеть от результатов президентских выборов в марте 2018 года, отметил он.

«Хотя, безусловно, результаты выборов станут определённым индикатором и уровня поддержки кандидата в президенты, которого я поддерживаю, и уровня консолидации общества Новосибирской области. Тем не менее это не основной критерий», — заметил Травников.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сделал заявление, что Анатолий Локоть — единственный реальный конкурент врио главы региона Андрею Травникову в борьбе за пост губернатора Новосибирской области. Комментировать это заявление на встрече с журналистами мэр не стал, но на вопрос о политических планах на сентябрь 2018 года, когда запланированы выборы губернатора, ответил.

«Я бы не торопился сейчас с какими-то прогнозами, — сказал Анатолий Локоть. — Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию — самую крупную для Российской Федерации. Я имею в виду выборы президента. В планах сейчас работа, выполнение всех обязательств и решение задач, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас я сосредоточен на этом. Никаких решений нет, и говорить рано об этом».

Напомним, в октябре 2017 года экс-губернатор Владимир Городецкий передал Новосибирскую область своему последователю Андрею Травникову на официальной встрече в областном правительстве.