 

Видео избиения жертвы наркодилеров обсуждают в пабликах Новосибирска [18+]

 25 января, 15:46
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Видео избиения жертвы наркодилеров обсуждают в пабликах Новосибирска [18+]
фото с сайта novostink.ru

Видеоролик, где показано, как несколько предполагаемых наркодилеров издеваются и избивают парня, который якобы украл у них «товар», попал в сеть и вызвал беспокойство подписчиков, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В кадре парня, лежащего на снегу, бьёт деревянной битой мужчина в синей куртке, ещё один молодой человек наблюдает за происходящим в роли свидетеля. Оператор видео заставляет окровавленного «коллегу» извиниться перед теми, «кого он кинул».

В ролике молодой человек, предположительно распространявший «закладки» с наркотиками, просит прощения у тех, кто его избивает, однако его извинения и признания только больше раззадоривают компанию.

«Не надо кидать людей», — укоряют пострадавшего «товарищи» между ударами битой.

По ходу расправы молодые люди угрожали сломать жертве ноги, но в итоге отрубили ему мизинец на правой руке.

В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и личность пользователя, выложившего в сеть видео. В новосибирском паблике «АСТ-54» был опубликован видеоролик с избиением мужчины, но позже удалён.

Напомним, в январе 2017 года в интернете появилось видео с травлей, избиением и принудительной стрижкой длинноволосого подростка в Горском микрорайоне Новосибирска.

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