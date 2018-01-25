Жители Красноярского края массово разлили кипяток в морозы

скриншот из видео в профиле instagram @disssappointed

Живописный эксперимент провели пользователи сети Instagram — девушки выплёскивали кипяток в морозный воздух, чтобы показать, как красиво замерзает вода, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений участниц эксперимента 25 января.

Флешмоб под хештегом #кипятокнаморозе девушки из разных уголков Красноярского края проводили ранним утром, при температуре −38 °С — −40 °С. Они выплёскивали из термоса горячую воду и демонстрировали, как она кристаллизуется в полёте.

«Чудесная погодка для таких экспериментов !))) термос кипятка , −40 градусов и супер спецэффект готов», — подписала пост со своим экспериментом пользователь @mbesarab.

Публикация от Марина Бесараб (Ломакина) (@mbesarab) Янв 20, 2018 at 8:49 PST

Завораживающие ледовые шоу выложили несколько десятков жителей морозного региона. Температура до −38 °С сохранится в Красноярском крае до конца недели. Синоптики обещают потепление в первой половине февраля.

Напомним, в январе солдаты Центрального военного округа спасаются от морозов с помощью сала и чеснока.