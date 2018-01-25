 

Жителям Новосибирска удалось поделить маленький пешеходный мост

 25 января, 08:10
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Жителям Новосибирска удалось поделить маленький пешеходный мост
фото с сайта drive2.com

Жители нового жилкомплекса и старых пятиэтажек договорились после трёх лет споров — проход по новому мосту через реку Ельцовку открыли в обе стороны, путь до ближайшей станции метро сократился в два раза, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте Новосибирска 25 января.

Жители улицы Танковой неоднократно обращались к властям с просьбой организовать безопасный переход через реку и овраг. Путь до транспортной развязки на площади Калинина и станции метро «Заельцовская» таким образом сократился бы практически вдвое.

В 2014 году мэрия определила место для строительства моста, в сентябре 2017 года мост ввели в эксплуатацию. Но тогда против него в буквальном смысле стеной встали жители новостроек на противоположном берегу. Жильцы комплекса «Тихая гавань», не согласные с тем, что пешеходы с Танковой и Народной пойдут по их придомовой территории, перегородили мост бетонной стеной. По их словам, они стали опасаться за чистоту дворов и состояние подъездов.

Пешеходы с противоположного берега Ельцовки, в свою очередь, объединились в инициативную группу и стали добиваться открытия прохода. Их доводы были объективны: при наличии перехода в шаговой доступности для них оказались бы поликлиника и школа.

«Чтобы урегулировать ситуацию, специалисты мэрии и администрации Центрального округа провели ряд совещаний и встреч с жителями микрорайона „Тихая гавань“ по организации пешеходного трафика. Позиция жителей улицы Овражной осталась прежней — против организации пешеходного трафика через их придомовую территорию», — сообщает пресс-центр новосибирской мэрии.

Спор разрешили публичные слушания в мэрии 24 января. Жильцам «Тихой гавани» пришлось уступить часть своих владений. В ходе слушаний чиновники установили публичный сервитут: теперь пешеходы, перейдя по мосту, смогут проследовать через придомовую территорию жилого комплекса.

Напомним, жильцы ЖК «Тихая гавань» заслонились от соседей бетонной стеной в ноябре 2017 года.

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