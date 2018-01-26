Авария с участием машины ДПС создала пробку на Димитровском мосту в Новосибирске

По сообщениям очевидцев ДТП, рано утром автомобиль ДПС протаранил две иномарки на дамбе Димитровского моста на правобережье Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из поста в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» 26 января.

По словам свидетелей аварии, водитель полицейских «Жигулей» двигался в сторону площади Труда и вылетел на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями. Все три машины получили серьёзные повреждения. На месте работает бригада скорой помощи.

«Фонарный столб виноват в столкновении. Пока экипаж ДПС усматривал, по ГОСТу ли установлены знаки, столб совершил опасный манёвр, чем ввёл экипаж ДПС в заблуждение и заставил уклониться от возможного ущерба. Столб, по ходу, посадят на дачу — грядки освещать», — пишет один из подписчиков паблика Влад.

Некоторые комментаторы обвиняют в аварии полицейских, попавших в колею.

«Прямо перед мной гаишники летели. Там колея на крайней левой полосе, я ещё думал: куда несутся? В итоге вылетели, еле успел остановиться», — пишет пользователь, назвавшийся Муратом.

На момент публикации на Димитровском мосту образовалась серьёзная пробка. Пострадал ли кто-либо в аварии, на данный момент неизвестно.

Напомним, глава ГИБДД Новосибирска рассказал о росте ДТП с наездом на препятствие и назвал Ленинский район самым богатым на ДТП с плохими дорожными условиями.