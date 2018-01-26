 

Футбольный болельщик из Новосибирска первым купил авиабилет на чемпионат мира за 5 рублей

 26 января, 08:00
были упомянуты
подходящие темы
Футбольный болельщик из Новосибирска первым купил авиабилет на чемпионат мира за 5 рублей
фото с сайта 24top.kz

«Аэрофлот» начал продавать билеты по специальному «тарифу болельщика»; чтобы поддержать сборную России на арене Чемпионата мира по футболу, житель Новосибирска заплатил 10 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения на официальном сайте авиакомпании.

Крупнейший российский авиаперевозчик решил оказать болельщикам сборной России по футболу достойную поддержку на стадионах и на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 ввёл «тариф болельщика».

«Специальный тариф экономического класса составляет 5 рублей за полётный сегмент и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО „Аэрофлот“ внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трёх дней от даты игры: до игры — рейсы в город матча, после игры — рейсы из города матча», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Чтобы приобрести проездной документ по этому тарифу, в авиакассе нужно предъявить российский паспорт, паспорт болельщика и билет на матч. Город, в котором проходит игра и в который пассажир собирается лететь, должны совпадать.

Первый такой билет посчастливилось оформить жителю Новосибирска. Стоимость перелёта по маршруту Новосибирск-Москва-Новосибирск составила для него 10 рублей с учётом всех такс и сборов.

За счастливцем выстроилась длинная очередь: заявки на оформление специальных билетов подали более двух тысяч болельщиков российской сборной.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.

Напомним, 24 января пассажирка самолёта, вылетающего из Толмачёва, спровоцировала ложную панику в соцсетях, ошибочно заявив, что самолёт замёрз на середине взлётно-посадочной полосы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17.10.2017, 14:59 • интервью

Советский Союз — это колоссальный детектив

Сценарист Алексей Самолётов — о том, откуда на станции «Салют-7» таракан и какие истории о своём городе не знают жители Новосибирска.
 27.09.2017, 17:10 • репортаж

Что делать с мусором?

Вокруг мусорной концессии не утихают споры — на круглом столе в горсовете прозвучали мнения заинтересованных лиц.
 6.09.2017, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    