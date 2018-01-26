Футбольный болельщик из Новосибирска первым купил авиабилет на чемпионат мира за 5 рублей

«Аэрофлот» начал продавать билеты по специальному «тарифу болельщика»; чтобы поддержать сборную России на арене Чемпионата мира по футболу, житель Новосибирска заплатил 10 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения на официальном сайте авиакомпании.

Крупнейший российский авиаперевозчик решил оказать болельщикам сборной России по футболу достойную поддержку на стадионах и на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 ввёл «тариф болельщика».

«Специальный тариф экономического класса составляет 5 рублей за полётный сегмент и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО „Аэрофлот“ внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трёх дней от даты игры: до игры — рейсы в город матча, после игры — рейсы из города матча», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Чтобы приобрести проездной документ по этому тарифу, в авиакассе нужно предъявить российский паспорт, паспорт болельщика и билет на матч. Город, в котором проходит игра и в который пассажир собирается лететь, должны совпадать.

Первый такой билет посчастливилось оформить жителю Новосибирска. Стоимость перелёта по маршруту Новосибирск-Москва-Новосибирск составила для него 10 рублей с учётом всех такс и сборов.

За счастливцем выстроилась длинная очередь: заявки на оформление специальных билетов подали более двух тысяч болельщиков российской сборной.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.

Напомним, 24 января пассажирка самолёта, вылетающего из Толмачёва, спровоцировала ложную панику в соцсетях, ошибочно заявив, что самолёт замёрз на середине взлётно-посадочной полосы.