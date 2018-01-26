 

Экономия на хоккейной коробке может обойтись в 10 лет колонии новосибирскому директору спортивной школы

 26 января, 19:23
подходящие темы
Экономия на хоккейной коробке может обойтись в 10 лет колонии новосибирскому директору спортивной школы
фото с сайта inostranno.ru

Директору новосибирского Центра зимних видов спорта Константину Каширину было предъявлено обвинение в мошенничестве, за присвоение более 2 млн рублей он может отправиться в колонию, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте прокуратуры Новосибирской области 26 января.

В 2016 году руководители «Центра зимних видов спорта» и компании-подрядчика получили 7,2 млн рублей на покупку и установку хоккейной коробки для ледового спортивного комплекса «Локомотив». Приобретение обошлось дешевле: коробку удалось купить у производителя в Барнауле за 5 млн рублей. Оставшиеся деньги Константин Каширин и его партнёр присвоили и стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество».

1,1 млн рублей сознавшиеся мошенники вернули добровольно. Счета Константина Каширина, на которых хранится около 40 тысяч рублей и более 55 тысяч долларов, в настоящее время арестованы.

Прокуратура передала дело Каширина для рассмотрения в Центральный районный суд. 49-летнему директору спортивного детского учреждения грозит лишение свободы до 10 лет и миллионный штраф.

Напомним, директора «Центра зимних видов спорта» следователи заподозрили в мошенничестве в июле 2017 года.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 января, 15:02 • репортаж

Катать до Олимпиады

Олимпийская сборная России по сноуборд-кроссу провели тренировку в Новосибирске и рассказали о своих переживаниях, допинг-тестах и проблемах финансирования.

Напоминание о былых победах

 17 января, 12:32 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 5 января, 14:00 • интервью

Закачаешься

Какие мифы о здоровом питании развеивает тренер, о чём нужно помнить перед походом в тренажёрный зал и как правильно распределять нагрузку.
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
присоединяйтесь!
    