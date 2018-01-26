Экономия на хоккейной коробке может обойтись в 10 лет колонии новосибирскому директору спортивной школы

Директору новосибирского Центра зимних видов спорта Константину Каширину было предъявлено обвинение в мошенничестве, за присвоение более 2 млн рублей он может отправиться в колонию, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте прокуратуры Новосибирской области 26 января.

В 2016 году руководители «Центра зимних видов спорта» и компании-подрядчика получили 7,2 млн рублей на покупку и установку хоккейной коробки для ледового спортивного комплекса «Локомотив». Приобретение обошлось дешевле: коробку удалось купить у производителя в Барнауле за 5 млн рублей. Оставшиеся деньги Константин Каширин и его партнёр присвоили и стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество».

1,1 млн рублей сознавшиеся мошенники вернули добровольно. Счета Константина Каширина, на которых хранится около 40 тысяч рублей и более 55 тысяч долларов, в настоящее время арестованы.

Прокуратура передала дело Каширина для рассмотрения в Центральный районный суд. 49-летнему директору спортивного детского учреждения грозит лишение свободы до 10 лет и миллионный штраф.

Напомним, директора «Центра зимних видов спорта» следователи заподозрили в мошенничестве в июле 2017 года.