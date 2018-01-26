Федеральный центр медицины в Новосибирске объединил четыре института

Три новосибирских НИИ и один медицинский институт объединили в один федеральный центр, их собственность сохранится, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СО РАН.

Федеральное агентство научных организаций создало исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины. Врио директора нового ФИЦ ФТМ назначен бывший глава НИИ экспериментальной и клинической медицины Александр Шестопалов.

В состав учреждения вошли НИИ экспериментальной и клинической медицины, НИИ молекулярной биологии и биофизики, НИИ биохимии и Институт молекулярной патологии и патоморфологии.

В пресс-службе ФАНО пояснили, что это позволит организовать полный цикл работ от экспериментов до разработки новых лекарств и способов диагностики, профилактики и лечения. Это ускорит импортозамещение некоторых лекарственных препаратов.

Пресс-служба СО РАН также сообщила, что в российской академии наук действует мораторий на собственность институтов по поручению Президента РФ.

«У академии наук осталось ещё много собственности, которая нужна для выполнения её функций... Её остатки, я бы сказал, некоторых будоражат», — уверен президент РАН Александр Сергеев.

Напомним, что в январе Виктор Козодой возглавил Институт истории СО РАН.