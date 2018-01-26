Браконьеры заплатят за лося в Новосибирской области

Четверо браконьеров лишились ружей и приговорены к штрафу за убийство лося в Карасукском районе, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Четверо жителей Новосибирской области были наказаны Карасукским районным судом. Мужчины от 40 до 59 лет были осуждены по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

Согласно материалам дела, 25 сентября 2017 года виновные поехали на охоту без разрешения на внедорожнике «Нива». Они направились в промысловое хозяйство «Южноозёрное», там преследовали лося и убили его выстрелами.

Полицейские межрайонного отдела МВД РФ «Карасукский» раскрыли преступление и заставили охотников возместить ущерб в 120 тысяч рублей.

Карасукский районный суд приговорил каждого из браконьеров к штрафу в 110 тысяч рублей и конфисковал четыре ружья моделей ИЖ-27ЕМ, МР-155, ИЖ-43Е, ИЖ-43М.

Напомним, что в ноябре 2017 года группа браконьеров-железнодорожников охотилась на косуль под Новосибирском.