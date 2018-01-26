 

Мэрия Новосибирска обязана осветить мрачную дорогу на кладбище

 26 января, 19:09
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Мэрия Новосибирска обязана осветить мрачную дорогу на кладбище
Скриншот из фильма Дэвида Линча «Шоссе в никуда» с видеохостинга youtube

Районный прокурор обязал поставить фонари на трёх километрах Гусинобродского шоссе, дорога вдоль кладбища и крематория незаконно тёмная, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура объявила дорогу вдоль Гусинобродского кладбища небезопасной. Прокурор Октябрьского района Новосибирска нашёл нарушения законодательства о безопасности на участке в три километра.

Тёмный участок дороги расположен от «ПАТП-9» до городской черты, как выявила проверка. Несмотря на это, жители и гости Новосибирска активно пользуются дорогой

«Там располагается ряд важных объектов — кремационный комплекс „Закаменский“, Гусинобродское кладбище и иные», — обеспокоены в прокуратуре.

Прокуратура подала иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, потребовав установить освещение. Рассмотрение иска будет проконтролировано ведомством.

Напомним, что в январе мэрия Новосибирска оказалась должна почти 100 млн рублей за льготный проезд.

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