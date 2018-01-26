Новосибирские чиновники проверят деятельность Биотехнопарка в Кольцово

Контрольно-счётная палата региона определила деятельность Биотехнопарка в Кольцово как убыточную; в эффективности освоения бюджетных средств будет разбираться рабочая группа правительства Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 26 января.

В 2017 году контрольно-счётная палата региона провела в Биотехнопарке проверку использования бюджетных средств с 2015 по 2017 год. Отчёт об этой проверке был опубликован на сайте КСП. В нём аудиторы указали ряд нарушений: убытки компании выросли с 33,3 млн рублей в 2015 году до 62,9 млн рублей в 2017 году.

Также контролирующий орган указал на то, что руководство Биотехнопарка неоднократно нарушало сроки отчётности, за что приходилось выплачивать миллионные неустойки.

Чтобы проверить результаты отчёта КСП, в правительстве создали рабочую группу. Теперь эксперты будут проверять, насколько законно и целесообразно Биотехнопарк в Кольцово расходовал бюджетные инвестиции.

«Рабочая группа под руководством врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова рассмотрит эффективность использования бюджетных средств Биотехнопарком наукограда Кольцово в 2015-2017 годах. По итогам рассмотрения вопроса министерством экономического развития Новосибирской области в адрес Контрольно-счётной палаты Новосибирской области будет направлен ответ в установленные для этого сроки», — сообщает пресс-служба правительства.

В свою очередь представители научного центра уверены, что смогут существенно увеличить прибыль в 2018 году.

Напомним, в январе новосибирский Академпарк стал оператором московского инновационного центра «Сколково».