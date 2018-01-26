 

Полиция Новосибирска спасла дальнобойщика с Урала от обморожения

 26 января, 12:51
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Полиция Новосибирска спасла дальнобойщика с Урала от обморожения
Фото с сайта AutoGlassInfo.ru

Новосибирские полицейские забрали водителя сломанной немецкой фуры МАN, замерзающего на улице Станиславского, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Дальнобойщик из Свердловской области сломался на улице Станиславского ночью 26 января. На помощь выехал экипаж МАСС, но спасателей опередили сотрудники полиции.

Мужчина 39 лет позвонил в отдел полиции Ленинского района и сообщил, что двигатель заглох и он замерзает при −30 °С. Сотрудники ППС забрали дальнобойщика в отделение, где напоили его горячим чаем, выяснил корреспондент Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД региона.

Прибывшая бригада скорой помощи провела осмотр и заключила, что госпитализация водителю не требуется. Ремонтом и эвакуацией грузовика MAN от концерна «Мерседес» будут заниматься технические службы города.

Напомним, что в январе новосибирские полицейские спасли замерзающую на трассе бригаду скорой помощи с пациентами.

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