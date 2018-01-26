 

Президент России лично проверит работу сибирских врио губернаторов

 26 января, 10:32
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Президент России лично проверит работу сибирских врио губернаторов
фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин посетит Новосибирскую область и Красноярский край в начале февраля с целью проверить эффективность назначенных на должность врио губернаторов и оценить успехи на сегодняшний день, узнал корреспондент Сиб.Фм 26 января на сайте газеты «Известия».

Визит президента Росии Владимира Путина в Новосибирск будет приурочен к празднованию дня науки в регионе. В планах у главы государства посетить Академгородок и пронаблюдать за новыми работами и исследованиями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию факт подготовки рабочих поездок, пояснив, что их можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов.

Визит в Красноярский край будет связан со спортивной тематикой и подготовкой к зимней Универсиаде, которая пройдёт в 2019 году.

«Общение с президентом поддерживает молодых технократов в их непростой борьбе за пост губернатора в будущей выборной кампании. Кроме того, сейчас в рамках таких визитов глава государства может озвучить тезисы, которые войдут в основу следующих апрельских или майских указов, и их должны будут выполнить все политические функционеры, развивая нашу страну и меняя ее облик в будущем», — прокомментировал политолог Андрей Колядин.

Напомним, в январе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, при каких условиях он примет участие в выборах главы региона осенью 2018 года.

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