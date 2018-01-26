«Роснано» и Вексельберг построят четыре солнечные электростанции на Алтае

Губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал о планах компании «ГринЭнерджиРус», подконтрольной Виктору Вексельбергу, построить две СЭС к 2020 году, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства «Интерфакс».

Две солнечные электростанции появятся на Алтае к 2020 году. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что ООО «Грин Энерджи Рус» планирует построить СЭС в Алейском районе мощностью в 25 мегаватт и в Курьинском районе мощностью 15 мегаватт.

ООО «Грин Энерджи Рус» подконтрольно компании «Ренова», которой владеет один из десяти богатейших российских бизнесменов по версии Forbes Виктор Вексельберг.

Губернатор Карлин добавил, что ещё две солнечные электростанции по 10 мегаватт каждая могут появиться в южных районах Алтая. Такую возможность рассматривает ООО «Авелар Солар Технолоджи», которая входит в группу компаний «Хевел». ООО «Хевел» было основано в 2009 году, 51 % акций общества принадлежит «Ренове» Вексельберга, а 49 % акций владеет корпорация «Роснано».

Пользователи интернета предполагают, что согласно нормам потребления электроэнергии по СНиП мощности в 10 мегаватт должно хватать, чтобы обеспечить электричеством 200 девятиэтажных домов по 100 квартир каждый.

По данным сайта компании «ЭнергоСток», одна монокристаллическая солнечная электростанция мощностью в 10 мегаватт обойдётся в 570 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2017 года сибирские учёные придумали, как «выбить» больше электронов из солнечных батарей.