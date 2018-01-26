 

Сёмга снижает риск инфарктов у россиян — учёные ПОРА

 26 января, 18:04
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Сёмга снижает риск инфарктов у россиян &mdash; учёные ПОРА
фото с сайта globallookpress.com

Красноярские учёные разработают арктическую диету для жителей Москвы и средней полосы России — сёмга, сельдь и другая арктическая рыба снижает риск инфарктов на треть, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Сибирского федерального университета.

Красноярские экологи и диетологи начали разработку диеты из северных продуктов для жителей средней полосы России. Возможности Севера как поставщика экологически чистых продуктов обсудили на дискуссии Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Москве.

Специалисты решили создать бесплатный каталог полезной арктической продукции, куда войдёт крупный, средний и мелкий бизнес. подчеркнула, что северная кухня хорошо влияет на здоровье людей. Эксперты убеждают, что северная кухня — одна из самых полезных в мире.

«Полиненасыщенные жирные кислоты в составе арктических рыб снижают смертность от инфаркта на 30 %», — уверен и. о. проректора по науке СФУ Михаил Гладышев.

Впервые это выяснили учёные, которые изучали здоровье эскимосов в Гренландии и Дании ещё в 70-х годах ХХ века. В Гренландии эскимосы не имели проблем с сердцем, тогда как эскимосы-датчане испытывали проблемы, поскольку питались как обычные европейцы.

Красноярские диетологи давно изучают кухню Севера, рацион коренного населения и приехавших жить и работать, а также учеников школ-интернатов Крайнего Севера.

«Особое место в питании северных народов занимает мясо северного оленя, в его мясе содержится до 12 мг % витамина С, что в 13 раз больше, чем в мясе крупного рогатого скота (0,9 мг %). Мясо Северного оленя на 6 % богаче белком, чем говядина, и в нём меньше жира», — рекомендует директор Центра здорового питания Торгово-экономического университета СФУ Татьяна Сафронова.

В рационе приехавших на Север россиян большинство продуктов с консервантами, недостаток свежих овощей и фруктов по сезонам, много сладкого, мучного и масла — сливочного и растительного.

Ранее красноярские учёные создали специальный хлеб для жителей Севера с топинамбуром —"Северянин". Земляная груша богата микроэлементами и помогает в профилактике диабета и атеросклероза.

Напомним, что в ноябре 2017 года учёные СО РАН признали красноярского омуля самым полезным в мире.

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