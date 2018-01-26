Трёх сноубордистов из Новосибирска допустили к участию в Олимпийских играх

Три спортсмена отправятся в олимпийский Пхёнчхан сразу после выступлений на этапах Кубка мира, сообщил корреспонденту Сиб.фм председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Андрей Перлов 26 января.

Новосибирские сноубордисты объявили о своём желании участвовать в зимней Олимпиаде в декабре 2017 года. Тогда спортсмены заявили, что выступить на Играх — мечта каждого спортсмена, и они готовы представлять свою страну даже под нейтральным флагом.

25 января на сайте Олимпийского комитета России был опубликован список спортсменов, допущенных к участию в Играх. В нём 169 имён, включая трёх сноубордистов из Сибири.

Сейчас Даниил Дильман, Николай Олюнин и восстановившаяся после травмы Мария Васильцова находятся за границей, отстаивают честь России на этапах Кубка мира в дисциплине сноуборд-кросс. Расписание спортсменов настолько плотное, что они смогут вернуться в Новосибирск только после выступления на Олимпийских играх.

«Интенсивно тренироваться до Олимпиады они уже не будут. Они улетели сначала в Турцию, потом в Болгарию, оттуда поедут в Германию на этапы Кубка мира. Вернутся в Москву, получат экипировку и сразу улетят в Корею», — сообщил корреспонденту Сиб.фм председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Андрей Перлов.

Напомним, российская сборная отправится в Пхёнчхан в усечённом составе; Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, биатлонистов Александра Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также нескольких ведущих хоккеистов сборной.