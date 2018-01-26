 

Врио губернатора НСО возложит цветы в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

 26 января, 14:28
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Врио губернатора НСО возложит цветы в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда
фото пресс-службы губернатора новосибирской области

27 января Андрей Травников примет участие в церемонии возложения цветов к стеле перед ГПНТБ, установленной в честь трудового подвига ленинградцев, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области 26 января.

Церемония возложения цветов к стеле, установленной в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны, организована в честь 74-й годовщины освобождения города-героя от блокады.

В День воинской славы, 27 января, цветы к обелиску возложит врио губернатора региона Андрей Травников, ветераны Великой Отечественной войны, защитники блокадного Ленинграда, участники общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник», а также представители региональной и городской власти и общественники.

В годы войны в Новосибирск эвакуировали около 50 промышленных предприятий, в частности электровакуумный завод, и 90 тысяч жителей западных регионов.

Напомним, в январе рейтинг Андрея Травникова продолжает расти.

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